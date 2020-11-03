Таинственный спаситель на дороге был Ангелом-Хранителем?

03.11.2020, 18:31, Разное

19-летний парень потерял управление во время поездки в автомобиле по горной дороге и упал с обрыва. Ему удалось выжить, но он истекал кровью и до города было очень далеко. Внезапно к нему пришел странный человек, о котором он позже ничего не смог узнать.

Об этом случае рассказал 77-летний Билл Геральд, который 60 лет, начиная с подросткового возраста, проработал диктором на популярных американских радиостанциях. История была опубликована несколько месяцев назад на сайте Quora.

"Это произошло воскресным утром 1961 года в моем родном районе Восточного Кентукки. Мне тогда было 19 лет. Я ехал в автомобиле по извилистой горной дороге во время небольшого дождя, когда решил навестить свою подругу, живущую в сельской местности.

Я ехал по крутой дороге, проходящей по левой стороне горы, когда моя машина заскользила прямо в придорожную канаву, а затем дальше, в конце концов упав с обрыва примерно на 30 метров вниз к ручью.

Машина пару раз перевернулась и приземлилась правым боком. Я на первый взгляд получил лишь небольшие раны, выглядевшие как просто порезы на руках от стекла. Я понимал, что нахожусь примерно в 20 милях от города в малоизвестном районе воскресным утром, когда почти все люди были в церкви.

И надо понимать, что это было за годы до Скорой помощи или службы экстренной помощи 911, сотовых телефонов или другой подобной помощи.

Я понял, что мне придется самому выбираться из машины и взбираться на обрыв к дороге, иначе никто не узнает, что я там внизу. Я наклонился вперед и схватился за небольшое деревце, чтобы подняться, и, когда я наклонился вперед, что-то теплое и влажное потекло по моему лицу.

Я протянул руку и нащупал макушку – я почувствовал свой череп. У меня оказывается был огромный порез на макушке, от уха к уху, а скальп свисал к затылку. Я кое-как вернул его на место и снова попытался лезть вверх.

В тот момент я заметил, что вверх по горе, примерно в 75 ярдах от меня, стоит старый дом, встроенный в эту сторону горы, и от него к дороге ведет короткая грунтовая дорога. Несмотря на то, что я много раз путешествовал по этой дороге через гору, я никогда не видел этого дома, потому что его не было видно с главной дороги.

Рядом с домом на грунтовой дороге стояла старая машина, а на краю крыльца сидел мужчина. Когда он поймал мой взгляд, он подошел к своей машине и выехал на главную дорогу, пока не оказался в месте прямо надо мной. Он опустил пассажирское окно и крикнул: "Если ты сможешь подняться сюда, я могу отвезти тебя в город, в больницу".

Он так и не вышел из своей машины. Я ухватился руками за другое деревце и начал очень трудный подъем. Наконец я добрался до его машины и сел в нее. Его машине было около 10 лет. Мужчине на вид было около 30 лет, худощавый, в брюках, рубашке и шляпе-федоре.

Я рухнул на сиденье с пассажирской стороны и он повез меня. Во время 25-минутной поездки до города Пейнтсвилл, штат Кентукки, он сказал мне только одно: "Ты теряешь много крови. Я видел такие раны на войне, и если ты не остановишь кровотечение, ты умрешь. Возьми мою куртку и прижми ее к макушке, сильно прижми".

После этого он протянул мне легкую куртку, которая лежала между нами на сиденье.

В городе было две основных больницы, и когда мы добрались до города, он спросил: "В какую больницу тебя отвезти?" Так как моя мать работала в клинике в центре города, я попросил отвезти меня именно туда. Мы были там уже через 5 минут.

Когда он остановился возле клиники, он сказал: "Я не могу выйти, но как ты думаешь, ты один справишься?" Я сказал "Да", а потом поблагодарил его и вышел.

Я уверен, что оставил его машину в пятнах своей крови и испортил его куртку. Мне зашили скальп (55 швов) и делали переливание крови. Я находился в больнице всего три дня, быстро поправлялся и потом меня выписали.

Когда я вернулся домой, я узнал, что мой отец уже вытащил мою машину из обрыва, а потом он сказал мне, что я должен вернуться к дому того парня, чтобы поблагодарить его за помощь и предложить помочь почистить его машину от крови.

Но когда мы с отцом добрались до места моей аварии, а потом заехали на грунтовую дорогу, ведущую к тому старому дому, все стало очень странно.

Во-первых, небольшая грунтовая дорога, ведущая к дому, была почему-то вся заросшая сорняками высотой мне по пояс, без всяких признаков того, что там вообще когда-либо кто-то ездил на машине. С момента аварии прошло всего три дня, за такое время сорняки не могли вырасти так сильно.

Я отчетливо помню, что на этой дороге была припаркована машина того мужчины. Мой отец и я припарковались в конце дороги и пошли, продираясь через сорняки к дому.

Это был простой каркасный дом со спальней, кухней и гостиной с передним и задним крыльцом и флигелем. Но не было никаких признаков того, что здесь кто-то жил долгое время. Некоторые окна были разбиты, а мебели внутри не было.

В этом сельском районе все знали друг друга, поэтому позже я спросил семью моей подруги, знают ли они, кто жил в заброшенном доме. Я узнал, что он пустовал в течение долгого времени и никто не мог опознать по описанию того мужчину, который отвез меня в город.

Что ж, на этом история и закончилась. Прошло почти 60 лет, и я часто пытался ответить на многие вопросы об этом инциденте. Почему мужчина не мог или не хотел выйти из своей машины? Почему он оказался у дома как раз в нужное для меня время? Он мог просто проезжать через местность? Но он был знаком с городом, в который меня отвез, потому что знал, что там две больницы, и знал, как добраться до одной из них.

Он, должно быть, был ветеринаром Второй мировой войны, потому что упомянул "войну", и он был примерно того же возраста (но это могла быть и война в Корее). Как его машина могла была припаркована на территории, полностью заросшей сорняками, как мы увидели несколько дней спустя (хотя с другой стороны, у меня ведь была травма головы, может быть я просто плохо все это запомнил)?

Я решил, что либо его кто-то послал туда, чтобы специально спасти меня, либо мне невероятно повезло, так как я мог истечь кровью до того, как меня кто-нибудь найдет. Возможно, я смог бы спуститься по ущелью вниз к тому месту, где дорога пересекалась с подножием холма, но это был бы долгий путь с еще большей кровопотерей.

Теперь, когда мне 77 лет, а не 19, я рассказал эту правдивую историю нескольким людям, у которых был аналогичный опыт, и они предположили, что незнакомец был Ангелом-Хранителем, посланным, чтобы спасти меня. Другого объяснения быть не может".