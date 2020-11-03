 

Мнение: Путин и Лукашенко обратились к властям Австрии после теракта

03.11.2020, 18:10, Разное

Путин обратился к властям Австрии в связи с терактом в Вене и выразил свои соболезнования. Ок, таков протокол и он президент страны как ни как. 

А еще Лукашенко направил телеграмму Ван дер Белленув которой выразил соболезнования родным и близким погибших в результате нападений в Вене.

А он то кто такой?

«Силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь и вражду  между людьми разных вероисповеданий», — говорится в телеграмме главы  российского государства.

Путин подтвердил готовность России к  наращиванию взаимодействия с Австрией и другими членами мирового  сообщества в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.

Тут же хочется вставить картиночку с удивленными лицами Рамзана Ахматовича и Навального.  Согласны?

Ну и Лукашенко…. этот теперь всем, видимо, будет телеграммы слать- по поводу и без.

“Решительно осуждаем любые проявления терроризма и нетерпимости. Призываем международное сообщество к осуществлению срочных, солидарных шагов по деэскалации напряжения и укрепления межконфессионального мира и согласия”

Вчера, впрочем, он уже начал давать интервью, где был готов помочь Макрону стабилизировать ситуацию во Франции.  

Только вдумайтесь- Лукашенко будет учить французов как жить. Не, такая Франция мне не нужна, да и самим французам, уверен. 

Короче- новая пандемия кому легкие поражает, а кому- мозг. Если он воообще функционирует у них….

Источник: Теория элит



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