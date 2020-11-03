“Наш край” вместо “Голоса”. Политолог спрогнозировала состав Рады в случае досрочных выборов

03.11.2020, 17:50, Новости дня

“Европейская солидарность”, ОПЗЖ, “За майбутнє” и “Наш край” больше других партий заинтересованы в роспуске Рады. Об этом на своей странице в Facebook написала политический эксперт Светлана Кушнир, комментируя угрозу президента распустить Верховную Раду в случае, если она не примет его законопроект по расформированию Конституционного Суда.

По ее мнению, сейчас – очень интересный момент для роспуска парламента: местные выборы только окончились, а большинство штабов еще в ожидании завершения подсчета голосов, то есть в рабочем состоянии.

“Европейская солидарность”, ОПЗЖ, “За майбутнє” и “Наш край” больше других заинтересованы в роспуске Рады. Незаинтересованные – власть, теряющая монобольшинство, “Голос” и “Довіра”. Нейтральная позиция – у “Батьківщини”, – написала Кушнир.

Судя по результатам прошедших местных выборов, отметила эксперт, представителей партии “Слуга народа” в Раде станет меньше “раза в два”. Могут вырасти фракции “Европейская солидарность”, ОПЗЖ и “За майбутнє” – уже как фракция, а не депутатская группа.

“Батьківщина”, скорее всего, повторит свой результат, а “Голос” и “Довіра” вылетят из парламента. На смену “Голосу” зайдет “Наш край” – партия показала самый высокий результат среди непарламентских партий, обойдя “Голос” и “Довіру”. Остальные партии минимум в три раза проигрывают “Нашему краю”, – подчеркнула Кушнир.

В целом, по мнению эксперта, сюрпризы возможны, но если кампания действительно стартует в ближайшие дни, их вероятность будет близкой к нулю.

https://www.facebook.com/svitlana.kusnir/posts/3395855567157383

О возможности роспуска парламента президент Украины Владимир Зеленский заговорил в контексте скандала вокруг Конституционного Суда, который 27 октября отменил часть положений антикоррупционных законов, в том числе уголовную ответственность за декларирование заведомо недостоверных данных.

В ответ на решение КСУ президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о полной смене состава КСУ и рассказал, что будет делать, если Рада не согласится на роспуск Конституционного Суда.

“Очень сложная история. Считаю, что у нас очень много нестабильных вещей в государстве. И COVID-19, и Донбасс, и экономика. Готов ли я распустить Раду? Я хочу, чтобы этот парламент работал на государство, говорю вам откровенно. От реализации нашего плана и от выводов, которые сделают наши депутаты, это тоже будет зависеть. Поэтому если будет политический коллапс и реальный политический конфликт, и я увижу, что нет поддержки в Верховной Раде, а прежде всего – у “слуг народа”… Потому что они шли [на выборы] и, честно говоря, понимают, что… Они же новички, поэтому все-таки они благодаря мне стали депутатами. И благодаря поддержке общества, голосованию народа. Но они должны понимать ответственность. И если мы пойдем вразрез – будем выходить из тупика даже таким путем [роспуска Рады], – заявил Зеленский вечером 2 ноября в эфире “Свободы слова” на телеканале ICTV.