 

В результате теракта в Вене пострадали 22 человека, погибли пятеро

03.11.2020, 17:50, Новости дня

В результате теракта в Вене (Австрия), во время стрельбы в разных локациях города, пострадали 22 человека. Об этом 3 сообщил глава МВД Австрии Карл Нехаммер, трансляцию вел  телеканал Welt.

По его словам, полиция провела уже 18 обысков по этому делу и задержала 14 человек. Среды раненых – полицейский. Его успешно прооперировали. 

Министр добавил, что убитый в Вене террорист – 20-летний мужчина с двойным гражданством Австрии и Северной Македонии. У него был укороченный автомат Калашникова, винтовка, еще одно огнестрельное оружие и мачете.

Преступник имел судимость за попытку выезда на “джихад” и попытку примкнуть к террористическому объединению “Исламское государство”. Тогда его приговорили к 22 годам, но выпустили раньше срока, отметил глава МВД.

После него брифинг дал мэр Вены Майкл Людвиг. Он рассказал, что в больнице скончался один из раненых при теракте, таким образом число погибших выросло до пяти человек.

Стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября. Стреляли в шести локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц. Очевидцы рассказывали, что слышали не менее 50 выстрелов. Полиция пока подтвердила, что жертвами стали четверо человек, в том числе один из нападавших.

Глава МВД страны Карл Нехаммер утверждал, что в бегах находится еще как минимум один участник нападения.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее “ужасным терактом”. По его словам, республика переживает “тяжелые времена”. Ответственность за нападение в Вене взяли на себя джихадисты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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