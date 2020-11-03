 

Политолог напомнил про обещание Байдена усилить санкции против России

03.11.2020, 17:43, Разное

Если выборы в США завершатся победой Байдена, у России могут возникнуть трудности в отношениях с Германией, считает политолог. Он напомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в скором времени может покинуть пост. Если ее преемник будет тесно связан с Вашингтоном, он ужесточит политику на восточном направлении.

В таком случае Берлин может начать давить на Москву по нескольким направлениям. Речь идет о правах сексуальных и национальных меньшинств, а также о скандале с отравлением блогера Алексея Навального, предупредил политолог.

В дополнение к этому приход Байдена в Белый дом будет ознаменован новым витком экономического давления на Россию. Абзалов напомнил, что кандидат от демократов обещал ввести против Москвы новые санкции.

Республиканцы взяли на вооружение методы демократов и начали обвинять Байдена в получении денег от российских бизнес-структур. Чем больше его будут подозревать в связях с Москвой, тем больше санкций он будет вводить – история с Трампом повторится, предупредил Абзалов.

Переизбрание республиканца тоже не сулит России спокойной жизни. Москва столкнется с трудностями с запуском газопровода “Северный поток – 2”, обострением в Сирии, давлением на российские интересы в Польше и Прибалтике, сказал Абзалов в интервью порталу “Украина.ру”.

Выборы в США проходят 3 ноября. Первые избирательные участки открылись в штате Нью-Гэмпшир. На одном из них победил Байден, на другом – Трамп.

Из-за пандемии коронавируса в избирательное законодательство внесли изменения. У американцев появилась возможность голосовать дистанционно. Таким правом воспользовались около 100 миллионов человек.

Почти половина сторонников Трампа и Байдена намерены не признавать поражение своего кандидата. Американцы готовятся к уличным протестам и вспышкам насилия.



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