Названа выгода России от победы Байдена: поможет сблизиться с Белоруссией

03.11.2020, 17:23, Разное

Президентские выборы в США определят внешнюю политику мирового гегемона на ближайшие четыре года. Дональд Трамп ставит во главу угла внутренние проблемы. Его оппонент Джо Байден намерен уделять больше внимания внешней повестке.

Демократ на посту президента создаст много головной боли для России и Белоруссии, считает Алексей Дзермант. Но нет худа без добра. Жесткая политика Вашингтона в отношении Минска может подтолкнуть его к более тесному союзу с Москвой – с многовекторностью Александра Лукашенко будет покончено, пояснил эксперт.

“Может быть, это нас подтолкнет теснее сблизиться между собой и, например, с Китаем, Ираном в рамках какого-то евразийского сотрудничества”, – приводит мнение политолога портал “Украина.ру”.

По его мнению, для России и Белоруссии комфортнее вести дела с Трампом. Республиканец интересуется внешней политикой меньше, чем его оппонент, пояснил Дзермант.

Схожего мнения придерживается политолог Евгений Прейгерман. Вместе с Джо Байденом в Белый дом придут люди, которые выступают за ужесточение политики в отношении Белоруссии, отметил эксперт.

Ранее Джо Байден призвал ввести санкции против ближайшего окружения Александра Лукашенко. Он поддержал бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую.

Президентские выборы в США проходят 3 ноября. Американцы также голосуют за вице-президента, за состав Сената и Палаты представителей – верхней и нижней палат парламента.

Около 100 миллионов избирателей проголосовали досрочно. Первые два участка открылись ночью в штате Нью-Гэмпшир. На одном победил Джо Байден, на другом – Дональд Трамп.