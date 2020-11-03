Все, что вы хотели узнать о кабеле ВВГ вам расскажет Electrotorg.ru

03.11.2020, 17:23, Разное

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАБЕЛЯ ВВГ

В индексе кабеля есть две буквы ВВ, они означают, что внешняя и внутренняя изоляция сделана из винила (поливинилхлорида). Этот материал устойчивый к ультрафиолету и большинству используемых в строительстве и технике веществ. То есть, кабель можно прокладывать как внутри стен, так и снаружи без дополнительной оболочки. Хотя на практике для внешних сетей используются пластиковые короба или гофрированная трубка, а для внутренней – гофра.

Поливинилхлорид принадлежит к группе негорючих самозатухающих материалов. Даже при возникновении короткого замыкания изоляция не загорается, но может обуглиться от высокой температуры и раскрошиться. Если в проводке возникало короткое замыкание, то близлежащий отрезок провода, который находился в зоне повышенной температуры, необходимо удалить и заменить новым.

Буква Г в маркировке показывает, что кабель гибкий. Если жилы в модификации кабеля сплошные, то эта гибкость относительна – медные провода сохраняют приданную им форму изгиба, что не всегда удобно. Если в кабеле используются многопроволочные жилы, то он получается достаточно простым в монтаже из-за небольшого радиуса изгиба и возможности восстановления первоначальной линейной формы.

Рассчитан кабель ВВГ на напряжение до 1000 В, что делает его пригодным как для однофазных, так и для трехфазный сетей. По силе тока провод подбирается по сечению. Для домашней комнатной сети достаточно 6,5 мм2, для подключения ввода – 16 мм2, для промышленной проводки необходимо большее сечение.

Промышленность производит различные модификации кабеля ВВГ. Все изменения в параметрах отображены в маркировке. Например:

Также может изменяться количество жил внутри оболочки – от 2 до 5. Самый популярный трехжильный провод с цветной маркировкой внутренней изоляции. Двухцветный провод, обычно желто-зеленый, предназначен для подключения к контуру заземления. Если в вашем доме установлена современная разводка электросети, то понадобится именно такой кабель.

Белый провод кабеля в стандартном исполнении предназначен для подключения фазы, а голубой – для нейтрали (N). При монтаже цвета желательно не путать, это повысит не только скорость сборки, но и безопасность эксплуатации и ремонта. У кабелей разных производителей могут встречаться другие цвета фазной и нейтральной жил. Если вы покупаете провод для монтажа новой проводки, то сразу рассчитывайте необходимую длину, чтобы все участки цепи монтировались по одной цветовой схеме.

КАБЕЛИ В МАГАЗИНЕ ELECTROTORG.RU

Все товары в магазине электрооборудования полностью соответствуют российским стандартам и маркировке. Если вы увидите провод с маркировкой NYM среди кабелей ВВг, не удивляйтесь – это международная маркировка того же медного кабеля для проводки. Большинство модификаций NYM укомплектованы дополнительным внутренним герметизирующим наполнителем, который обладает ярко выраженными свойствами самозатухания.

В зависимости от количества жил, кабель может иметь разное сечение:

Выбирается кабель в зависимости от способа монтажа. Если он устанавливается в гофротрубку, то сечение особенного значения не имеет, а вот под штукатурку лучше использовать плоский провод.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СВОЙСТВА

В маркировке кабеля ВВГ можно увидеть дополнительные латинские символы. Это не значит, что провод сделан за рубежом. Международная маркировка показывает отдельные свойства модификации провода, отличающиеся от типовых. Например:

Часто возникает вопрос, чем отличается кабель ВВГ от ВВГнг. Первый не горит и не распространяет горения при одиночной укладке. Если в жгуте несколько кабелей, которые могут гореть, то лучше использовать ВВГнг.

ТОКОПРОВОДИМОСТЬ

По сечению жилы кабеля производятся в нескольких стандартах. Правило одно, для проводки с небольшой силой тока выбирают провод с небольшим сечением, для более высоких параметров – провод большей толщины. Стандартное соотношение сечения жил (мм2) в трехпроводном кабеле ВВГ показаны в таблице:

В маркировке это отражается так: ВВГ 3Х25, где 3 – число жил, 25 – общее сечение жил.

Рассчитан трехжильный кабель ВВГ на значительные нагрузки, допускающие превышения силы тока. Работают провода в диапазоне 21–177А, но при покупке обязательно уточните у продавцов магазина “Электроторг” назначение и предельные характеристики выбранной модификации кабеля.

В продажу кабель ВВГ поступает в бухтах по 100 м. Купить его в магазине можно в отрезках любой длины, или в бухтах оптом. Условия оплаты и доставки согласовываются при оформлении покупки. Если партия провода большая, то можно воспользоваться самовывозом со складов в Москве и Самаре.