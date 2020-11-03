Молодая супруга Евгения Петросяна рассказала о зачатии и вынашивании ребенка

03.11.2020, 17:20, Разное

Татьяна Брухунова пояснила о зачатии и вынашивании ребенка. Молодая жена Евгения Петросяна поделилась размышлениями о нелегкой женской судьбе.

Откровенные рассуждения жена юмориста обнародовала на странице своего профиля в Instagram. Как и многие другие звезды шоу-бизнеса и известные люди, она активно пользуется соцсетями, регулярно сообщая там различные подробности своей жизни. В этот раз молодая спутница Евгения Петросяна поделилась искренними чувствами относительно зачатия малыша и его воспитании. Как известно, в конце весны в браке с именитым юмористом Брухунова родила сына. Это первый ребенок молодой жены Петросяна, ранее она не была замужем. Свои чувства Татьяна Брухунова выразила, приведя цитату из произведения латвийского писателя Славы Сэ.

Автор оригинально описал зачатие, вынашивание и рождение ребенка, передав всю гамму эмоций, которые испытывает молодая мама. Поддержав мысль блогера о «сплошных убытках» после двенадцати минут зачатия, Брухунова добавила, что в этот период толстела «от одного взгляда» на мучное. Супруга Евгения Петросяна пояснила о наборе веса, тошноте и других неудобствах, вызванных беременностью. Вспомнила она и то, что подобные «приключения» не заканчиваются после родов. Молодым родителям приходится не спать, а жизнь состоит из постоянных стирок и уборок. Но все трудности оправдывает рисунок малыша, на котором он коряво, но с любовью рисует свою маму с квадратной головой и носом на щеке.

Интересно, что с момента рождения сына Вагана, названого, как и его дедушка, скоро исполнится полгода, при этом Брухунова не спешит показывать мальчика на публике. На опубликованном снимке он изображён спиной к зрителям. Ребенок стоит на лавочке лицом к счастливой маме, на нем надет тёмно-синий стеганый болоньевый комбинезон. При этом, по признанию спутницы жизни Евгения Петросяна, у Вагана вскоре может появиться братик или сестричка. Как пишет «Слово и дело», свою публикацию бывшая ассистентка звезды сопроводила хэштегом #мамашаВагаши.