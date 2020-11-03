Ученые установили, какое влияние оказывает на мозг любимая музыка

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03.11.2020, 17:20, Разное

Французские нейробиологи установили, что 50% людей при прослушивании любимых композиций ощущают дрожь или «холодок». Эксперты задействовали ЭЭГ, чтобы выяснить, с какими именно областями мозга данная реакция связана.
Исследование проходило под руководством Тибо Шабена, которому помогали коллеги, представляющие Университет Бургундии Франш-Конте. Ученые провели ЭЭГ 18 испытуемым, которые при прослушивании любимой музыки испытывали озноб. Французов попросили описать свои ощущения и оценить уровень получаемого удовольствия, заполнив анкету. Когда возникала «дрожь», Тибо Шабен фиксировал, что в орбитофронтальной коре наблюдается электрическая активность. Аналогичные импульсы были и в моторной области, а также височной правой доле. Все они работают в совокупности, чтобы обработать музыку и привести в действие систему вознаграждения головного мозга, высвобождая дофамин.

Как пояснил Тибо Шабен, «мурашки» возникали перед предвкушением самой любимой части композиции. Исследователь уверен, что перед научным миром открылись огромные перспективы для исследования эмоций, которые дает музыка.



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