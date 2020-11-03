Yonhap: КНДР строит две подводные лодки, которые смогут нести баллистические ракеты

03.11.2020, 17:20, Разное

Медиа-издание Yonhap News из Южной Кореи сообщило, что КНДР в настоящее время строит две стратегические подводные лодки. Новые субмарины смогут нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками.

Одной из названных подлодок является модернизированная версия подводного судна класса Romeo. В отношении второй информируется, что речь идёт о новой субмарине, которая относится к среднему или большому классу подводных ударных крейсеров. Издание Yonhap News ссылается на депутатов парламента Южной Кореи, ознакомившихся с докладом Национальной разведывательной службы.

В отношении второй субмарины информация изучается и анализируется, отметили депутаты южнокорейского парламента, которые входят в состав комитета по разведке. Они кратко рассказали Yonhap News о докладе, из которого стало известно о новых подводных лодках, строящихся в КНДР.