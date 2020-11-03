 

Мнение: Теперь собственники сами смогут дрючить управляющие компании

03.11.2020, 17:15, Разное

Наконец-то жители многоквартирных домов смогут хоть как-то контролировать работу УК и влиять на её деятельность. В Жилищный кодекс внесли поправки, согласно которым, собственники получат право на аудиторскую проверку управляющей компании (УК), а также смогут распоряжаться сэкономленными ею средствами.

С этим давно нужно было что-то делать, потому что вопросов к работе УК у жильцов всегда целый вагон. В моем доме все постоянно жалуются на охрану ЖК, состоящую из одного старого деда! Денег за его услуги отдают немало, а толку ноль. Его максимум – открыть шлагбаум посторонней тачке, въезжающей во двор. Управляющая компания на все претензии отвечает, что нужно еще подкинуть денег. Жильцы категорически против. При этом фактически провести аудит можно только с согласия самой УК. В общем ситуация никак не решается.

Сейчас появились два новых документа по этой теме. Первый наделяет собственников помещений в многоквартирных домах правом инициировать решением общего собрания аудиторскую проверку управляющей компании, если у граждан есть сомнения в качестве её работы.

Второй документ позволит решать вопросы, связанные с неистраченными деньгами, которые сейчас полностью остаются у управляющей организации. Авторы поправок предлагают жильцам использовать остатки лишних денег для выплаты премии управляющей компании или уменьшить тарифы за содержание и текущий ремонт общего имущества.

Полагаю, что премии – это последнее, за что собственники захотят отдать бабки.

Источник: Достало



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