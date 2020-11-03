 

«Росатом» намерен создать отечественную операционную систему

03.11.2020, 17:05, Новости дня

В последний день октября «Росатом» объявил о намерении создать отечественную операционную систему, в связи с чем будет проведен тендер среди разработчиков программного обеспечения.

По плану, выбор компании-исполнителя, которая получит за свою работу не более 820,2 млн руб., будет сделан до 12 ноября. А победителя конкурса объявят только 2 декабря текущего года.

Кроме того, в «Росатоме» завили, что планируют в дальнейшем использовать операционную систему Astra Linux. Для этого компания уже приобрела более сорока тысяч лицензий. Операционка нужна для компьютеров, работающих в 90 дочерних структурах предприятия. По мнению представителей компании, отечественные программные продукты ничем не хуже зарубежных, а во многом даже превосходят их.



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