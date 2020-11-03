Смартфон Galaxy Note20 разочаровал производителя

03.11.2020, 17:05, Новости дня

Дальнейшая судьба корейского смартфона Galaxy S21 под угрозой, сообщают СМИ. Компания Samsung, скорее всего, вскоре свернет его производство, а освободившиеся площади использует для выпуска другой модели смартфона – Galaxy S21.

По предварительным данным, производитель уже планирует выпуск двух миллионов S21, которые, как пробная партия, позволят понять, насколько популярными окажется новая модель на мировом рынке.

А запущенная недавно модель Galaxy Note20 стала таким же разочарованием, как и Galaxy S20. Первая пришла на смену второй, это был гаджет с улучшенными характеристиками. Однако потребитель прохладно отнесся к попыткам производителя исправить маркетинговые и технические ошибки.