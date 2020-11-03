 

В Сибирском федеральном университете назвали причину похолодания в начале нашей эры

03.11.2020, 17:05, Новости дня

В первом тысячелетии нашей эры на Земле наблюдалась довольно-таки высокая вулканическая активность. Это и стало основной причиной снижения среднегодовой температуры в Северном полушарии, утверждают ученые из Сибирского федерального университета.

Особенно сильно похолодало в самой Сибири, где и происходила основная часть извержений, уточняют специалисты.

Для того, чтобы найти подтверждение ранее существовавшей гипотезе о причинах похолодания, ученые провели дендрохронологический анализ, использовали статистические методы, а также исследовали годичные кольца на срезах древних деревьев. В них, кстати, нашли вещества, которые обычно попадают в атмосферу во время вулканических извержений.



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