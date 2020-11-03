Московский офис Charlie Hebdo закрылся после критики Пескова

03.11.2020, 17:02, Разное

2 ноября завершил свою работу офис сатирического журнала Charlie Hebdo в Москве.

Официальной причиной закрытия называют финансовые трудности издания, но двумя днями ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «существование журналов, подобных французскому Charlie Hebdo, в России невозможно». Как сообщил один из бывших сотрудников издания, на следующий же день после слов Пескова юристы московского офиса получили информацию о подготовке судебных исков к изданию.

«Зная, как работает судебная система в России, наш главред сразу принял решение закрыть офис в Москве. Часть сотрудников переедут в одесский отдел, остальные уже отправили резюме в другие издания. Благо, что русские люди понимают шутки, так что хороший карикатурист без работы не останется», – рассказал главный иллюстратор журнала Иван Жирнов.

Российский офис скандального французского журнала появился в Москве в 2013 году, в штате издания работало всего десять человек, включая курьеров.