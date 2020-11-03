Мужчина чуть не умер от аллергии на холод – клинический случай

03.11.2020, 17:00, Разное



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В американском штате Колорадо мужчина чуть не умер от «аллергии на холод» после того, как вышел из душа. Этот клинический случай ученые описали в The Journal of Emergency Medicine.

Случай холодовой крапивницы

Мужчина в возрасте 34 лет потерял сознание после того, как принял теплый душ и вышел из ванной комнаты. Когда его обнаружили родственники, он лежал на полу, с трудом дышал, его кожа была покрыта волдырями.

Родственники сообщили прибывшим по вызову парамедикам, что у пострадавшего раньше были аллергические реакции на холодную погоду. Проблема появилась после переезда в более холодную климатическую зону.

В больнице врачи поставили пациенту диагноз «холодовая крапивница». Чтобы подтвердить диагноз, врачи использовали кожный тест с кубиками льда. На участке кожи, к которому прикладывали лед, появлялись волдыри.

Холодовой крапивницей называют кожную аллергическую реакцию, которая проявляется в течение нескольких минут после воздействия холода. Ее причины неизвестны. У описанного учеными пациента эта аллергия привела к анафилактическому шоку – тяжелой, угрожающей жизни, реакции.

После лечения пациент был выписан без аллергических симптомов. Ему прописали шприц-ручку с адреналином, чтобы он мог помочь сам себе в случае анафилактического шока.

Симптомы холодовой крапивницы

По некоторым данным, холодовой крапивницей страдает около 0,05% населения. Анафилактические реакции, подобные описанной учеными, встречаются редко.

Проявления холодовой крапивницы могут отличаться у разных людей. Вот основные из них:

Красная зудящая сыпь после воздействия холода.

Отечность охладившейся области (например, при употреблении холодных напитков могут отекать губы).

Затруднение дыхания.

Головная боль.

Анафилактический шок.

Симптомы развиваются в течение 5-10 минут и сохраняются 1-2 часа. Обычно они проходят самостоятельно. В половине случаев эта болезнь со временем исчезает.