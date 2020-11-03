Кресло для родов, сумка для арбуза и прибор, передающий мысли растений: что еще Гвинет Пэлтроу предлагает дарить любимым на Новый год

03.11.2020, 16:50, Разное

“Обычная женщина” Гвинет Пэлтроу – во всяком случае, именно так актриса нередко называет себя в интервью – не нарушает собственных традиций и в очередной раз представила читателям своего lifestyle-сайта Goop и не только список – “забавных, но потрясающих” – на ее взгляд, подарков. Или, как написал Daily Mail, актриса пришла на помощь каждому, кто в преддверии приближающегося Нового года разделяет мысль: “Лучший способ завершить этот год экономических потрясений – потратить тысячи долларов на то, что не понадобится ни одному человеку”. Что ж, познакомимся с гидом поближе!

Весь список подарков Гвинет традиционно поделила на несколько категорий: для отдыха и здоровья, для мужчин, для приема гостей, для детей, для готовки, для пар, для путешествий и так далее. Но все внимание мировой прессы и читателей привлекла, как всегда, последняя группа – “Странные (но несомненно прекрасные) подарки”.

Большинство читателей Goop из всего гида могут позволить себе небольшой список вещей, вроде книги-раскраски вульвы в стиле постструктурализма за 14,95 долларов и набора татуировок за 36 долларов. В “дешевых” подарках Гвинет также находится, например, вибратор в виде ожерелья за 79 долларов и, конечно же, знаменитая свеча с интимным запахом актрисы – за 75 долларов.

Книга-раскраска

Для невероятно щедрых и богатых людей у Гвинет припасены отдельные варианты. Так, например, располагая 7500 долларов, вы можете смело подарить беременной подруге сделанное на заказ кресло для родов (за такую цену они просто обязаны пройти безболезненно).

Тем, у кого есть все, можно подарить матрас за 38 тысяч долларов – он изготовлен из 29 слоев экологически чистых и органических материалов, включая чистый латекс, шерсть с ферм Goop в Индии и кашемир, сделанный из королевской альпаки в перуанских Андах.

Отличным вариантом подарка, по мнению Гвинет, станет дизайнерская кожаная сумка для – внимание! – арбуза (одного), цена по запросу, или лампа в виде свежеиспеченного багета за 210 долларов. Можно удивить друга специальным гаджетом PlantWave: если его “подключить” к любому растению, он будет преобразовывать получаемый электрический сигнал в музыкальное потоковое аудио с помощью миди-волновых форм. Простым языком – он будет передавать мысли растений в виде музыки за 299 долларов.