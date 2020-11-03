От психотерапии до личной жизни: Паулина Андреева дала интервью Федору Бондарчуку

03.11.2020, 16:50, Разное

Пять лет назад Паулина Андреева была в студии программы “Кино в деталях” в качестве гостьи, а на днях побывала в гостях у Федора Бондарчука уже в роли жены. “Как мы будем общаться? А то я странно себя чувствую”, – начал разговор Федор, спросив, что у Паулины изменилось за последние годы в личной жизни.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Я не люблю распространяться о личной жизни. (Смеется.) Это должно быть за закрытыми дверями. Мне кажется, мы одинаково смотрим на этот вопрос,

– пошутила Паулина, отметив, что главным профессиональным достижением последних лет считает свое развитие в роли сценариста:

Я поступила в школу “Индустрия”, окончила ее, занимаюсь новым для себя делом, пишу сценарии. Хотя, все говорило о том, чтобы я сидела дома, было много мнимых предрассудков… Я актриса, состою в близких отношениях с сооснователем школы… Однокурсники ко мне присматривались, но все поменялось, когда начали работать, дружить. У меня был прекрасный курс.

Главной темой встречи Бондарчука и Андреевой стал сериал “Псих”, режиссером которого выступил Федор, а сценарий написала Паулина.

“Псих” родился после нашего с тобой разговора: ты обозначил платформу, главного героя – Константина Богомолова, его профессию – психолог. Предложил написать несколько сцен, я написала, тебе они понравились, и ты предложил снять пилот – я написала его за неделю, что называется, “на слабо”. “Псих” – этой мой дипломный проект… Мне интересна психология в принципе, я углублялась в вопрос: читала литературу, сама имею опыт общения с психоаналитиком – без этого опыта невозможно написать такой сценарий. И у меня был потрясающий консультант, психоаналитик Павел.