По делу о теракте в Вене задержали 14 человек

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03.11.2020, 16:48, Новости дня

Полиция временно задержала 14 человек из ближайшего окружения ликвидированного террориста, который устроил теракт в Вене, сообщил во вторник министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

«После обыска квартиры преступника было также проведено 18 обысков, связанных с ближайшим окружением преступника, в Вене и Нижней Австрии. 14 человек из окружения преступника были временно задержаны», – цитирует ТАСС Нехаммера.

«На совести преступника четыре жертвы. Сейчас мы располагаем информацией, что 22 человека были ранены», – добавил он.

Кроме того, министр внутренних дел Австрии сообщил, что следствие на основе изученной на данный момент информации исходит из того, что ликвидированный в Вене террорист мог действовать в одиночку.

По его словам, следователи продолжают изучать видеокадры с места происшествия, которые были предоставлены полиции населением Вены. «Пока мы не можем окончательно сказать, сколько преступников несут ответственность за содеянное», – добавил он.

Во вторник ночью Нехаммер заявил, Вена подверглась «явной террористической атаке». Он призвал граждан не покидать своих домов. По данным полиции, несколько вооруженных человек с винтовками устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе совершили вооруженное нападение на синагогу. Сообщалось, что один из террористов, которого ликвидировали правоохранители, оказался 20-летним этническим албанцем. Австрийское издание Kronen Zeitung сообщало, что в городе Линц полиция задержала подозреваемого в совершении теракта в Вене.



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