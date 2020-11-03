Газпром получил рекордный приток газа на арктическом шельфе

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03.11.2020, 16:48, Новости дня

Газпром в ходе испытаний разведочной скважины на Ленинградском месторождении Ямальского центра газодобычи получил промышленный приток газа дебитом более 1 млн кубометров в сутки.

«В ходе исследований получен промышленный приток газа дебитом более 1 млн куб. м в сутки. Это рекордный показатель для месторождений на российском арктическом шельфе. Он свидетельствует о значительно большей, чем предполагалось, продуктивности Ленинградского месторождения», – говорится в сообщении на сайте Газпрома.

Отмечается, что исследования проводились в верхних горизонтах. Ленинградское газоконденсатное месторождение расположено в Карском море. Извлекаемые на сегодняшний день запасы газа оцениваются в 1,9 трлн кубометров.

Ранее сообщалось, что Газпром увеличил в октябре 2020 года поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» на 16,9% относительно показателя сентября этого года – до 14 млн кубометров.



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