Скандалы: «Двоечники» Мишустина

03.11.2020, 16:45, Разное

Кто из министров чаще всего «забивает» на поручения президента

В российском правительстве большие проблемы с дисциплиной. А именно — члены кабмина вовсю игнорируют поручения президента. О «разгильдяйстве» в рядах высших чиновников говорили не раз. В прошлом году пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле «хорошо известны те, кто не на лучшем счету в плане аккуратности и скрупулезности выполнения поручений». А в октябре нынешнего уже сам Владимир Путин сделал замечания некоторым министрам по этому поводу.

Чтобы знать, кто в плане исполнения поручений «двоечник» и кого стоит начать «отчислять», глава правительства Михаил Мишустин потребовал составить соответствующий список. Как стало известно «Базе», его предоставил Департамент контроля Правительства РФ. В бумаге отражены сведения о выполнении и невыполнении в срок поручений президента вице-премьерами, министерствами и ведомствами.

Документ был подготовлен специально к заседанию правительства 22 октября и разослан руководителям перечисленных в нём органов исполнительной власти. Вероятно, чтобы самые ленивые и медлительные чиновники смогли придумать «достойные» оправдания.

На самом совещании, на закрытой его части, премьер, вооружившись цифрами, жёстко раскритиковал министров и глав ведомств за плохое исполнение поручений президента. Он напомнил им об обязательствах и персональной ответственности каждого.

— Сроки исполнения поручений президента обязаны соблюдаться вне зависимости от того, когда они были даны. Более того, если поручение давнее, оно требует особого внимания, — подчеркнул глава кабмина. — Давайте не будем доводить ситуацию, чтобы президенту приходилось делать публичные замечания членам правительства.

Как следует из документа (есть в распоряжении «Базы»), составленного Департаментом контроля, самым непослушным из вице-премьеров стала Татьяна Голикова. Она не выполнила 349 из 600 президентских поручений. Голикова отвечает за социальную политику, является специальным представителем главы государства в парламенте при рассмотрении законопроектов по вопросам пенсий, а во время пандемии ещё и возглавила оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения COVID-19 в России.

Но при этом нужно отметить, что у Голиковой поручений куда больше, чем у остальных зампредов, так как социальный блок сам по себе очень обширный, а тем более много новых задач в возникло в пандемию. Если посмотреть на качественные показатели её работы, выходит, что она просрочила 58% от общего числа поручений, а это не так плохо по сравнению с остальными.

На втором месте по количеству неисполненных в первоначальный срок поручений Путина вице-премьер по ВПК Юрий Борисов, он не успел довести до конца 325 из 491 поручения, соответственно, он не справился на 66%.

Замыкает эту тройку Виктория Абрамченко с 283 из 298 просроченными поручениями. Она занимается вопросами сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости. Кстати, если обратиться к качеству её работы, то получается, что Абрамченко опоздала с почти 95% поручений. Мы вычислили так называемый KPI всех вице-премьеров, исходя из присланного документа, и можем сказать, что Абрамченко лидирует в нашем антирейтинге.

Что касается министерств и ведомств — тут по абсолютному количеству неисполненных поручений в срок первым оказался Минфин. Из 334 поручений главы государства 244 не были выполнены, когда положено. При этом получается, что свою работу в срок Антон Силуанов и его подчинённые не сделали на 73%.

Далее следует Минэкономразвития — в министерстве не успели вовремя исполнить 196 из 273 поручений, это 71% от всех задач.

На третьем месте оказался Минтранс со 165 из 215 невыполненными вовремя заданиями от президента — просрочено 76% поручений. Всего в документе указаны 64 учреждения, но мы выбрали топ-20 с самой большой «просрочкой».

Стоит помнить, что количество работы и сфер ответственности у всех министерств разное. Кто-то получает сотни поручений, а кто-то всего пару. Интересно, что и последние далеко не всегда управляются в срок. Яркий пример — Федеральная служба судебных приставов, Росгвардия, Федеральная служба охраны, Росархив, Казначейство России, Росстат и Росздравнадзор. По данным Департамента контроля, у этих ведомств было всего по одному-два поручения от главы государства, но они не исполнили их в положенное время. Получается, что в качественном смысле они не справились на 100%.

Всего у министерств и ведомств на середину октября было на контроле 2836 поручений президента, из них в срок не исполнено 1826. Получается, что просрочка составила 64%.

В Минпромторге нам сообщили, что, например, 117 президентских поручений не были выполнены в первоначальный срок из-за того, что «исполнения были продлены на основании решения Администрации Президента».

— Согласно промежуточным докладам, многие из продлённых поручений должны быть более детально и всесторонне проработаны, исходя из своей специфики, — пояснили в ведомстве.

В Минтруде рассказали, что часть просроченных поручений связаны с мероприятиями по мониторингу, а сроки их выполнения продлеваются, если актуальность проблемы не снизилась за отчётный период.

— Также сроки поручений продлеваются, когда меняются технологические условия, предлагается существенно расширить круг лиц, которые могли бы получить дополнительные возможности от реализации задачи, или работа по первоначальному поручению получила дальнейшее развитие. Например, было поручено подготовить план мероприятий, и на контроле оставлена реализация этого плана, — заявили в министерстве.

Большинство перечисленных в документе учреждений на вопросы «Базы» по существу не ответили.

Бороться с ленью и неорганизованностью чиновников пробовали по-разному. Проштрафившихся заставляли отчитываться о неисполнении обязательств и срыве дедлайнов, собирались создать специальную рабочую группу в аппарате правительства, которая бы следила за своевременным исполнением поручений президента, сетовали на отсутствие онлайн-статистики и прочих цифровых удобств, ругали, наказывали, но… воз со всеми решениями для улучшения жизни граждан и ныне там.

Евгения Пашковская