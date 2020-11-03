Володин выразил соболезнования в связи с терактом в Вене

03.11.2020, 16:43, Разное

Депутаты Госдумы осуждают террористический акт в центре австрийской столицы, говорится в послании. Володин попросил передать соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

“Заинтересованы в дальнейшем наращивании международного взаимодействия, в том числе на законодательном уровне, по борьбе с террористической угрозой”, – сказано в телеграмме.

Вечером в понедельник неизвестные устроили серию нападений со стрельбой в Вене. СМИ сообщают, что в группе террористов было семь человек. Правоохранители ликвидировали одного преступники, остальные скрылись.

Жертвами террористов стали четверо человек. 18 пострадали.