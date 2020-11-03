Политолог рассказал о психологической травме Лукашенко: Не остановится, пока не отомстит

03.11.2020, 16:23, Разное

По словам эксперта, события последних месяцев сильно ударили по президенту Александру Лукашенко – он получил тяжелую психологическую травму. Политик не остановится, пока не отомстит протестующим.

Белорусские спецслужбы ищут и наказывают людей за участие в митингах. Уникальных специалистов увольняют с госпредприятий. Известных врачей хватают и отправляют в тюрьмы, рассказал Карбалевич.

Политолог отметил, что Лукашенко не ставит перед собой задачи экономические и социальные. Сейчас главная цель президента – пропустить большую часть демонстрантов через тюремную систему.

Как сообщают правозащитники, за последние три месяца по всей стране силовики задержали более 16 тысяч человек. Карбалевич уверен, что массовые аресты оппозиционеров продолжатся.

“Где их всех содержать? Никаких тюрем и колоний не хватит”, – поделился мыслями политолог.

Александру Лукашенко придется построить большой концлагерь, чтобы удержать всех инакомыслящих. В таком случае общество будет поделено на две группы: заключенные и тюремщики, передает UDF.by.

Карбалевич призвал белорусов не строить иллюзии: никакой помощи от Запада им не будет. Победить Александра Лукашенко жители республики смогут только, если объединят усилия.