Русский медведь выбрал Байдена — а мнения тигров разделились

03.11.2020, 16:10, Новости дня

Красноярский зоопарк предоставил возможность животным «предсказать» исход голосования в США, выбирая арбузы с портретами кандидатов в президенты. Сибирский медведь и белый тигр предпочли Джо Байдена. Однако другой тигр, который ранее уже успешно «предсказал» победу Владимира Зеленского, на этот раз выбрал Дональда Трампа, передаёт Euronews.

Русские — за Байдена! Во всяком случае, обитатели Красноярского зоопарка: медведь Буян и белый тигр Хан выбрали представителя демократов. И только тигр Бартек заинтересовался действующим главой Белого дома.

Портреты кандидатов в президенты были выгравированы на арбузах. Буян свою ягоду с Байденом съел, Хан — утащил к себе, а Бартек разбил «Трампа» лапой.

Сотрудники зоопарка говорят, что не готовы поручиться за выбор своих питомцев. Но известно, что тигр Бартек полтора года назад успешно предсказал исход выборов президента Украины, выбрав коробку с мясом с портретом Владимира Зеленского.

Дата выхода в эфир 02 ноября 2020 года.