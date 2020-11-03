УЕФА «особенно серьёзно» рассматривает Россию в качестве места проведения всего Евро-2021

03.11.2020, 16:10, Новости дня

Уже несколько месяцев УЕФА пытается определиться с судьбой чемпионата Европы по футболу, который из-за пандемии был перенесён на 2021 год. Как пишет Le Parisien, ссылаясь на «несколько источников», организация всерьёз рассматривает возможность проведения всего Евро в России, поскольку она сама предлагала помощь и с ЧМ там есть вся необходимая инфраструктура.



Reuters

Уже точно известно: чемпионат Европы по футболу, перенесённый с 2020-го на 2021 год, не пройдёт по изначально запланированному сценарию бывшего президента УЕФА Мишеля Платини. По его замыслу, мероприятие должно было растянуться по всему региону — от британского Лондона до российского Санкт-Петербурга и азербайджанского Баку. Но пандемия спутала все карты, пишет Le Parisien.

Вот уже несколько месяцев УЕФА размышляет над тем, что же делать с предстоящим Евро. Организация прекрасно осознаёт, что проведение чемпионата такого масштаба невозможно в условиях практически повсеместного кризиса в сфере здравоохранения. Согласно нескольким источникам, сегодня УЕФА «особенно серьёзно» рассматривает один сценарий проведения ЧЕ — в России. Государство под руководством президента Владимира Путина выглядит привлекательным кандидатом на проведение всего Евро-21 по ряду причин.

Как отмечает издание, первая из этих причин заключается в том, что РФ сама предложила помощь «в кулуарах штаб-квартиры УЕФА в Швейцарии». Ещё в начале пандемии Москва заявила, что готова провести Евро даже в изначально запланированные даты, с 12 июня по 12 июля 2020 года, указав на малое число заражённых в России. Тогда, весной, напоминает газета, в стране, по официальным данным, насчитывалось лишь по несколько десятков заболевших в день. Однако впоследствии статистика по пандемии в РФ начала «расти в геометрической прогрессии» и сейчас число заболевших там превышает 1,6 млн.

Важное преимущество на стороне потенциального российского Евро — реальное наличие необходимой инфраструктуры и опыт проведения недавнего чемпионата мира по футболу в 2018 году. «Тем не менее, если говорить о реальной ситуации в сфере здравоохранения в России, мнения расходятся. Статистика, которую пишет Кремль, постоянно подвергается сомнению. А ведь этот пункт может повлиять и на окончательное решение о том, чтобы отдать чемпионат России, и о том, чтобы просто оставить Санкт-Петербург в списке городов, принимающих Евро», — подчёркивает Le Parisien.

УЕФА, с которой связалось издание для комментариев, официально ничего не подтверждает. Как объясняет газета, пока организация выжидает, в частности, когда станет известно, какие санитарные нормы действуют в каждой стране в отношении приезжающих болельщиков, поскольку это «очень важный момент, который может отразиться на прибыли».

Также пока открыт вопрос с участием в ЧЕ Азербайджана в качестве принимающей стороны. По мнению Le Parisien, Баку могут лишить Евро в предстоящие недели, поскольку текущий вооружённый конфликт Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе, накладываясь на кризис в сфере здравоохранения, «вызывает обеспокоенность на самом высоком уровне».