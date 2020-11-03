Адвокаты Деппа назвали «ущербным» решение лондонского суда по иску против таблоида The Sun

03.11.2020, 16:10, Новости дня

Высокий суд Лондона вынес решение не в пользу актёра Джонни Деппа, который ранее подал иск против британского таблоида The Sun по делу о клевете, передаёт CBS News. Как заявили адвокаты Деппа, это судебное решение настолько ущербно, что было бы смешно не подать апелляцию.

После того как Джонни Депп подал иск против британского таблоида, обвинив издание в клевете, Лондонский суд вынес решение не в пользу актёра. Чарли Д’Агата расскажет нам подробности этого судебного разбирательства.

План Джонни Деппа спасти своё имя и репутацию феерическим образом привёл к обратному эффекту. Дело строилось вокруг статьи 2018 года, в которой газета The Sun охарактеризовала Джонни Деппа как человека, избивающего свою жену, за то, что он неоднократно нападал на свою тогдашнюю жену Эмбер Хёрд.

Депп подал иск против таблоида, обвинив его в клевете. Однако судья Высокого суда Лондона постановил, что утверждения газеты были в значительной степени правдивыми.

Тогда эта история муссировалась таблоидами в течение нескольких недель. Суд изучил графические подробности бурных отношений и предполагаемых измен.

Эмбер Хёрд заявила, что у Деппа произошла ужасающая вспышка гнева, после того как он принял алкоголь и кокаин. Депп даже признал, что он в пьяном угаре отрезал себе палец и использовал окровавленный кончик пальца, чтобы сделать надписи на зеркале в доме, который они арендовали.

По словам Хёрд, было 14 различных случаев, когда Депп её избивал, душил, бил по голове и пинал. Судья заявил, что признал правдивыми 12 случаев.

Депп, в свою очередь, признался, что принимал, как он сам выразился, «чудовищное» количество кокаина и тратил до 30 тысяч долларов в месяц на красное вино.

Однако он отверг обвинения в избиении жены, назвав их «газетной уткой», которая нанесла непоправимый ущерб его карьере. Депп также подал иск против Хёрд в США по делу о клевете на 15 миллионов долларов в связи с её статьёй в The Washington Post, в которой она написала, что стала жертвой домашнего насилия.

Адвокаты Джонни Деппа назвали решение суда превратным и обескураживающим, а также настолько ущербным, что было бы смешно не подать апелляцию. Энн-Мари, Влад.

Дата выхода в эфир 02 ноября 2020 года.