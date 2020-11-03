Австрийский террорист ранее уже был осуждён за связи с ИГ, но его освободили досрочно

03.11.2020, 16:10, Новости дня

Главный подозреваемый в кровавом нападении, произошедшем в центре Вены вечером в понедельник, симпатизировал террористам, пишет австрийская Kronen Zeitung. Застреленный при задержании 20-летний преступник ранее уже был осуждён за попытку уехать в Сирию и примкнуть к радикальным исламистам, но был освобождён условно-досрочно в декабре 2019 года. Ранее он присягнул на верность ИГ, а перед терактом ещё раз заявил в сети о своей приверженности террористической группировке.



Reuters

Главный подозреваемый в совершении кровавого теракта в центре Вены вечером в понедельник установлен, пишет австрийская Kronen Zeitung. По данным издания, преступник заявил о готовящемся нападении в интернете.

Как пишет Министерство внутренних дел Австрии, речь идёт о 20-летнем выходце из Северной Македонии, также обладавшем австрийским гражданством. Куйтим Ф. в конце апреля был осуждён в Австрии на тюремный срок за членство в террористической организации. Он был приговорён к 22 месяцам лишения свободы за то, что собирался уехать в Сирию и примкнуть там к «Исламскому государству»*.

В начале декабря 2019 года он получил условно-досрочное освобождение, потому что на тот момент попадал под привилегии закона об осуществлении правосудия по делам молодёжи.

Как отмечает австрийская газета, незадолго до совершения кровавого преступления Куйтим Ф. принёс клятву верности новому лидеру террористической группировки ИГ Абу Ибрагиму аль-Хашеми аль-Кураши. Преступник запечатлён на снимке с мачете, пистолетом и автоматом Калашникова. В терактах в центре Вены, по всей видимости, также использовался автомат, пишет Kronen Zeitung.

«Он был вооружён муляжом шахидского пояса, автоматической винтовкой, личным огнестрельным оружием и мачете, чтобы осуществить это отвратительное нападение на невинных граждан», — заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер утром во вторник.

На видео с места происшествия можно разглядеть автомат Калашникова АК-47, сообщается в статье. Этот тип автомата считается военным оружием и попадает по австрийскому законодательству в категорию запрещённых вооружений. Следовательно, террорист приобрёл его незаконным путём.

Незадолго до теракта преступник выложил в интернет ещё одну фотографию, в подписи к которой он снова выразил свои симпатии террористам. Пока неизвестно, служило ли его сообщение также призывом к соучастникам к проведению терактов. Сейчас аккаунт преступника в Instagram заблокирован.

Во время террористической атаки погибли четыре человека, ещё 14 пострадали, некоторые из них пребывают в тяжёлом состоянии. Министерство внутренних дел Австрии подтвердило проведение обысков в «окружении преступника», было задержано несколько подозреваемых, пишет Kronen Zeitung.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.