 

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 109 человек

03.11.2020, 16:08, Новости дня

Землетрясение в Турции унесло жизни 109 человек, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

«По последним данным, в результате землетрясения погибли 109 человек, пострадали 1036, из них 138 продолжают лечение в больницах», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

После землетрясения были зафиксированы 1562 афтершока. Ранее сообщалось о 100 погибших при землетрясении.

В пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар. На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы. Землетрясение разрушило минимум 20 зданий, оно вызвало цунами. Информации о пострадавших россиянах не поступало, но у берегов Измира оставался российский танкер.

После в Эгейском море у берегов Турции произошло второе землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр стихии находился в 20 километрах от района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе страны.



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