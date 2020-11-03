Число жертв землетрясения в Турции возросло до 109 человек
03.11.2020, 16:08, Новости дня
Землетрясение в Турции унесло жизни 109 человек, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.
«По последним данным, в результате землетрясения погибли 109 человек, пострадали 1036, из них 138 продолжают лечение в больницах», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
После землетрясения были зафиксированы 1562 афтершока. Ранее сообщалось о 100 погибших при землетрясении.
В пятницу землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар. На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы. Землетрясение разрушило минимум 20 зданий, оно вызвало цунами. Информации о пострадавших россиянах не поступало, но у берегов Измира оставался российский танкер.
После в Эгейском море у берегов Турции произошло второе землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр стихии находился в 20 километрах от района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе страны.
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