 

Россиянка погибла на отдыхе в Турции

03.11.2020, 16:08, Новости дня

Российская туристка погибла при невыясненных обстоятельствах на одном из курортов турецкой Аланьи, сообщили СМИ Турции.

Женщина почувствовала себя плохо во время купания, оказавшиеся рядом туристы вытащили ее на пляж, передает Turizm Ajansi.

Россиянку госпитализировали, однако спасти женщину не удалось.

Также сообщается, что на другом курорте Аланьи погиб турист с Украины. Он упал в обморок в гостиничном номере после того, как вышел из душа. Вероятнее всего, у мужчины случился сердечный приступ.

Летом 2019 года в Турции погибла 12-летняя российская девочка. Ее затянуло в трубу на дне бассейна, в результате чего она впала в кому. Затем состояние ребенка осложнилось лихорадкой, из-за этого родители отказались транспортировать ее в Россию. Спустя несколько дней девочка умерла.

Позже в Турции в бассейне погибла еще одна россиянка, ей было 19 лет. Также еще одна девочка из России захлебнулась в бассейне в турецкой Аланьи.

В сентябре россяинка погибла под колесами микроавтобуса в турецком Кемере.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / Представитель ФРС: масштабные расходы на борьбу с COVID-19 возможны

11.10 / Мишустин выделил почти 5 млрд рублей на водоснабжение в Крыму

21.07 / Происшествия: Владимир Зеленский вдохновил террористов

24.06 / Тюменский депутат КПРФ поддержал поправки в Конституцию

05.07 / Появилось данные о смартфоне Redmi K30 Ultra

04.09 / Шкарлет ошибся, отвечая на вопрос, сколько в Украине учителей. В Раде премьера призвали искать нового министра

05.09 / Лукашенко заявил о пользе договоренностей с Россией для экономики Белоруссии

26.08 / Новую Третьяковку затопило после сильного дождя в Москве

10.08 / Белорусов в соцсетях призвали к уличному протесту и всеобщей забастовке

29.07 / «Аэрофлот» откажет в перевозке иностранцам без справки на коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска