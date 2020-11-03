Мнение: Европе нужен Кадыров

03.11.2020, 16:05, Разное

После серии терактов, произошедших во Франции, совершенно чудовищно это говорить, но – в этот раз эффекта неожиданности почему-то не было.

Стало известно, что ликвидированный в Вене террорист был уроженцем Австрии с албанскими корнями. Он был давно известен спецслужбам: намеревался отправиться воевать в Сирию, за что даже получил 22 месяца тюремного заключения, но был досрочно освобождён. 20 лет от роду, и, конечно, беженец.

Отбросив рассуждения о терактах в целом, которые сотрясают Европу на протяжении 20 лет, хочется остановиться на последних двух инцидентах. Уважаемые спецслужбы, а как так получается, что вы работаете, но как бы не работаете? Как правило каждый теракт приводит к усилению так называемого контрразведывательного режима, то есть, это когда вы собираете всех своих ребят и начинает усиленно проверять любые подозрительные сигналы. Ну, знаете, поднимаете на уши миграционную службу, например, или проверяете, как там дела у албанца, который собирался в Сирию на заработки. У вас же там – союз, вряд ли на Франции всё бы и остановилось.

Но вот, что получается: во Франции теперь чуть ли не по расписанию ждут новой расправы, полиция в качестве пушечного ядра разгуливает уже во всех городах страны, включая малонаселенные, а «дядечки» из Европейского совета до сих пор не могут озвучить очевидную причину происходящего треша. Ну, раз они не могут, то и мы лезть не станем: будем, как все, скорбеть, молчать и ждать очередного кровопролития, тыкая пальцем в глобус. А причина – она ведь до безобразия примитивная и решить её можно, объединив усилия всех стран. Только вот ЕС смелости не хватает, чтобы её признать.

Да и, сдерживающей силы, вроде нашего Кадырова, у них тоже нет. Глядишь, пару «ласковых», взгляд посуровей и дело с концом.