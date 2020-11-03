Задержан подозреваемый по делу о теракте в Вене

03.11.2020, 15:48, Новости дня

В городе Линц полиция задержала подозреваемого в совершении теракта в Вене, сообщило австрийское издание Kronen Zeitung.

По данным СМИ, подозреваемый был застигнут врасплох, сопротивления при задержании он не оказал, передает ТАСС.

Напомним, во вторник ночью министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, страна подверглась «явной террористической атаке». Он призвал граждан не покидать своих домов.

По данным полиции, несколько вооруженных человек с винтовками устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе совершили вооруженное нападение на синагогу.

Сообщалось, что один из террористов, которого ликвидировали правоохранители, оказался 20-летним этническим албанцем.