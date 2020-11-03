 

На Украине опровергли слухи о смерти мэра Харькова

03.11.2020, 15:48, Новости дня

Глава пресс-службы харьковского горсовета Юрий Сидоренко опроверг новость о смерти избранного кандидата в мэры Харькова Геннадия Кернеса, которая появилась во вторник в СМИ.

«Не ведитесь на всякую *** (нецензурный синоним слова «ерунда» – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует «Страна.ua» Сидоренко.

Также информацию о смерти Кернеса в комментарии «Стране» опроверг сын мэра Харькова Даниил. «Раз в неделю появляются подобные новости со ссылкой на чертей из разных источников. Так выглядит борьба за власть», – сказал он.

В сентябре стало известно, что заразившегося коронавирусом Кернеса доставили на лечение в клинику Charite в Берлине в тяжелом состоянии.

Напомним, в воскресенье на Украине прошли выборы местных органов власти. Для страны это уже третья по счету общенациональная избирательная кампания за последние полтора года: в апреле 2019 украинцы избрали президентом Владимира Зеленского, а в июле прошли досрочные выборы в Верховную раду.

Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес одержал в первом туре победу на выборах главы города с результатом 57,9%. На втором месте находится кандидат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Александр Фельдман. Он набрал 12,12% голосов избирателей.



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