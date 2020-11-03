В Украине могут ввести жесткий карантин со следующей недели

03.11.2020, 15:45, Новости дня

В Украине со следующей недели планируют значительно усилить карантинные ограничения. Об этом пишет “Украинская правда” 3 ноября со ссылкой на информированные источники в Кабинете Министров и Офисе президента Украины.

Власти рассматривают различные варианты, от “карантина выходного дня” до комендантского часа и штрафов за его нарушение.

По словам нескольких независимых друг от друга собеседников, вероятность усиления карантина в Украине очень высока.

Выступая сегодня в Верховной Раде, министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что ситуация с COVID-19 в Украине близка к катастрофической. При этом он подчеркнул, что “кого-то отдельного ответственного” за борьбу с COVID-19 нет.

В Украине за последние сутки COVID-19 подтвердили у 8899 человек. Этот показатель – рекордный. Предыдущий – 8752 случаев в сутки – зафиксировали 30 октября. Всего с начала эпидемии в стране зарегистрировали 411 093 случая коронавирусной инфекции, скончались 7532 пациента, вылечились 168 868.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил 25 октября, что в правительстве не видят возможности для тотального карантина.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 октября говорил, что, локдаун в Украине могут ввести при 15 тыс. случаев заражения коронавирусом в день.

Степанов выступал против полного локдауна в стране.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. 13 октября адаптивный карантин в Украине продлили до конца года.

С июля в зависимости от эпидемической ситуации в регионах или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 (для каждого уровня действуют свои карантинные ограничения).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.