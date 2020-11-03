Россия своими войсками присутствует в семи горячих точках мира, в том числе в Украине – Кравчук

03.11.2020, 15:45, Новости дня

Война в Украине – одна из семи горячих точек в мире, где присутствуют войска России. Об этом глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью агентству “Интерфакс-Украина”, которое было опубликовано 2 ноября.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, есть ли у президента РФ Владимира Путина желание договариваться о ситуации на Донбассе.

“Россия сейчас присутствует в семи горячих точках мира. Присутствует не просто словами, а своими войсками, оружием, своими людьми и тому подобное. Это глобальная система. И Украина среди этих семи. То есть сосредоточиться на одной Украине, если бы он даже и хотел, он не способен просто. А это вопрос мирового масштаба”, – сказал Кравчук.

Он считает, что вопрос Украины для Путина, Европы и США – “не на первом месте”.

“Для них важен, например, Ближний Восток, где, считают, может начаться непредсказуемая катастрофа. Они так видят мир. Мы видим по-другому. Для нас, для Украины, это наша одна беда – война, наша одна война, украинская, с Россией”, – объяснил глава украинской делегации в ТКГ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.