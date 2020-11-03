 

Политолог о 77-летнем Байдене: Править при нем будут другие люди

03.11.2020, 15:23, Разное

Джо Байден стал одним из самых возрастных кандидатов в президенты в истории США. В конце ноября ему исполнится 78 лет. Изнурительная предвыборная гонка подрывает слабое здоровье политика.

Вероятно, даже в случае победы Байдена на выборах в США править за него будут другие люди, считает Мирзаян. “У дедушки уже деменция, дедушка, возможно, ляжет под капельницу”, – говорит эксперт.

Не исключено, что Байден не доживет до конца президентского срока, считает Мирзаян. По его мнению, ключевое значение для американской политики будут иметь личности госсекретаря, главы администрации и советника по нацбезопасности, которых назначит демократ.

Неспособность политика исполнять обязанности главы государства выдвигает на первую роль Камалу Харрис – она станет вице-президентом в случае победы демократа. Велика вероятность, что при ней США погрязнут в пучине внутренней нестабильности, считает эксперт.

По его мнению, Харрис будет оправдывать беззаконие черного меньшинства в отношении белого большинства. Выходить из состояния внутреннего хаоса США будут долго, сказал Мирзаян в интервью порталу “Украина.ру”.

Выборы президента США проходят 3 ноября. Большинство экспертов предсказывают победу Джо Байдена. Согласно данным соцопросов, кандидат от демократов опережает главу Белого дома Дональда Трампа на несколько процентных пунктов.

Тем не менее действующий президент вырвался вперед в нескольких ключевых штатах. В Северной Каролине за Трампа готовы проголосовать 47,8% опрошенных, за Байдена – 47,2%. Аналогичная ситуация в Огайо, Техасе, Айове и Джорджии.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Смартфон Realme C12 получил аккумулятор емкостью 6000 мА•ч

07.07 / Психолог не исключает эмоциональные травмы у детей Павла Прилучного и Агаты Муцениеце

15.10 / Под Москвой вандал разбил две машины

26.08 / Мнение: Проект закрывается

14.08 / Новое качество жизни: в чем преимущества московской программы реновации

05.10 / Участников несанкционированных митингов будут поражать в избирательном праве

25.06 / Скандалы: «Аэрофлот»: если очень хочется, то можно

24.09 / Александр Ревзин: «Михаил Борисов работал, игнорируя недомогание»

31.10 / Маска или свобода

22.07 / Мария Порошина и Александр Самойленко приступили к съемкам четвертого сезона сериала “Родители”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска