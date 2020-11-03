Политолог о 77-летнем Байдене: Править при нем будут другие люди

03.11.2020, 15:23, Разное

Джо Байден стал одним из самых возрастных кандидатов в президенты в истории США. В конце ноября ему исполнится 78 лет. Изнурительная предвыборная гонка подрывает слабое здоровье политика.

Вероятно, даже в случае победы Байдена на выборах в США править за него будут другие люди, считает Мирзаян. “У дедушки уже деменция, дедушка, возможно, ляжет под капельницу”, – говорит эксперт.

Не исключено, что Байден не доживет до конца президентского срока, считает Мирзаян. По его мнению, ключевое значение для американской политики будут иметь личности госсекретаря, главы администрации и советника по нацбезопасности, которых назначит демократ.

Неспособность политика исполнять обязанности главы государства выдвигает на первую роль Камалу Харрис – она станет вице-президентом в случае победы демократа. Велика вероятность, что при ней США погрязнут в пучине внутренней нестабильности, считает эксперт.

По его мнению, Харрис будет оправдывать беззаконие черного меньшинства в отношении белого большинства. Выходить из состояния внутреннего хаоса США будут долго, сказал Мирзаян в интервью порталу “Украина.ру”.

Выборы президента США проходят 3 ноября. Большинство экспертов предсказывают победу Джо Байдена. Согласно данным соцопросов, кандидат от демократов опережает главу Белого дома Дональда Трампа на несколько процентных пунктов.

Тем не менее действующий президент вырвался вперед в нескольких ключевых штатах. В Северной Каролине за Трампа готовы проголосовать 47,8% опрошенных, за Байдена – 47,2%. Аналогичная ситуация в Огайо, Техасе, Айове и Джорджии.