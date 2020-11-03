Что хорошего сделал Трамп для России: Агент Дональд

03.11.2020, 15:23, Разное

Трамп сильно помог России на ряде ключевых геополитических направлений. Он испортил отношения с Европой – раскол в отношениях Вашингтона и Брюсселя выгоден Москве, отметил Мирзаян.

Глава Белого дома сделал ставку на Израиль и рассорился с арабским миром, да и отношениям с Турцией – союзницей по НАТО – был нанесен большой урон, напомнил политолог. Это позволило России укрепить свои позиции в регионе: конфликт с Вашингтоном делает Анкару сговорчивее, пояснил Мирзаян.

Кроме того, Трамп попытался наладить отношения с Северной Кореей. Это снизило риск ядерного конфликта на Дальнем Востоке, отметил политолог.

Главным врагом США нынешний глава Белого дома объявил Китай. Чем серьезнее будет конфликт, тем больше Пекин будет стремиться к укреплению отношений с Москвой, считает Мирзаян.

“Дональд Трамп сделал для России столько хорошего, сколько не делал ни один президент за последнее время”, – сказал эксперт в интервью порталу “Украина.ру”.

3 ноября проходят выборы президента США. Дональд Трамп поборется за второй президентский срок. Демократы ставят на бывшего вице-президента Джо Байдена.

К полудню по московскому времени на выборах в США проголосовали около 100 миллионов человек. Многие сделали это по почте, говорится в материалах проекта United States Elections Project университета Флориды.

Джо Байден лидировал на протяжении всей предвыборной гонки. Тем не менее к концу марафона Дональд Трамп смог вырваться вперед в нескольких ключевых штатах – Огайо, Техасе, Айове, Северной Каролине и Джорджии.