 

Анна Старшенбаум рассказала о романе с Владимиром Яглычем и его измене

03.11.2020, 15:17, Разное

Во время съемок программы «Судьба человека» актриса Анна Старшенбаум пояснила Борису Корчевникову о своем романе с Владимиром Яглычем. Артистке пришлось пережить измену, так как возлюбленный изменил ей с коллегой Светланой Ходченковой.
Анна Старшенбаум призналась, что с неверными мужчинами ей пришлось столкнуться два раза в жизни. У них были романы, но параллельно бывшие партнеры строили отношения с кем-то другим. Для актрисы это стало серьезным ударом, пока она не встретила будущего супруга Алексея Бардукова. Именно он стал для нее «лекарством и спасением» после предательства Владимира Яглыча. Артистка считает, что мужчины такого типа просто не способны любить и ей их искренне жаль. Анна Старшенбаум призналась, что в каждых отношениях отдавалась сполна и доверяла избранникам свое сердце, но не все были способны это оценить.

Любовь Алексея Бардукова показалась для нее «спасительной», но сейчас актриса осознает, что допустила ошибку. Нельзя вступать в новые отношения, чтобы забыть человека, причинившего боль. Страдания нужно прожить самостоятельно, чтобы найти себя и переступить на новый этап жизни. Насколько бы новый избранник не был бы чудесным, это будет нечестно по отношению к нему.



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