Саша Савельева рассказала, как готовится к новой волне COVID-19

03.11.2020, 15:17, Разное

В последнее время число заболевших коронавирусной инфекцией побило показатели марта, поэтому все говорят о новой волне COVID-19. Саша Васильева призналась, что пока она не собирается поддаваться всеобщей панике и закупать продукты впрок.

Экс-солистка «Фабрики» год назад родила Кириллу Сафонову сына, которого назвали Леоном. Саша Савельева теперь сосредоточена не на карьере, а на воспитании малыша. По словам артистки, население планеты уже свыклось с тем, что существует коронавирус и пандемия. Поэтому большинство людей ведет себя мудро и не паникует. Жена Кирилла Сафонова уверена, что COVID-19 удастся победить, так как у многих уже появились антитела, и размножение вируса все-таки эффективно предотвращают защитные маски.

Во время первой волны коронавируса никто не был готов к введению карантинных мер. Несмотря на то, что собственники магазинов успокаивали людей и говорили, что продуктов хватит на всех, прилавки были пустые из-за активности покупателей. Саше Васильевой в какой-то момент показалось, что «наступил апокалипсис». Сейчас певица не намерена ничего закупать впрок, так как считает это бессмысленной тратой времени.