Агату Муцениеце заподозрили в романе с режиссером Джаником Файзиевым

03.11.2020, 15:17, Разное

В Сети ранее активно обсуждали новость о том, что Агата Муцениеце строит отношениях со «звездой Голливуда» Юрием Колокольниковым. Однако после премьеры картины «Подольские курсанты» экс-супруге Павла Прилучного приписывают роман с режиссером Джаником Файзиевым.

В социальных сетях появилось множество фотографий, на которых запечатлены режиссер и актриса. По словам гостя мероприятия, сначала Агата Муцениеце позировала на фоне фотозоны одна, но после к ней подошли коллега Светлана Иванова и Джаник Файзиев. Как отметил очевидец, инициатором общения был режиссер, который проводил актрису неравнодушным взглядом. После этого многие знаменитости начали переглядываться между собой и обсуждать возможные отношения звезд.

Многих восхитил образ Агаты Муцениеце, который она выбрала для посещения премьеры «Подольских курсантов». Бывшая супруга Павла Прилучного появилась в брючном костюме оверсайз светло-коричневого цвета. Фолловеры в комментариях осуждают тот факт, что после развода актриса стала намного красивее и женственнее. Артистке пожелали встретить достойного человека, который будет не только любить, но и уважать ее.