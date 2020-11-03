 

Горящую нефтяную шахту в Коми решено затопить

03.11.2020, 15:08, Новости дня

Горящая нефтяная шахта «Яреганефти» в Коми будет затоплена, соответствующее решение принял оперативный штаб, сообщили в пресс-службе ООО «Лукойл-Коми», чьим производственным подразделением является «Яреганефть».

«Оперативный штаб принял решение о подаче воды для ликвидации возгорания в шахте на основании решения суда о признании двух горняков подрядной организации погибшими. Подача воды уже начинается. Все оборудование было привезено, смонтировано и подготовлено заранее для затопления шахты», – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

Ранее в ГУ МЧС по Коми сообщали о пожаре в уклонном блоке нефтяной шахты №3 предприятия «Яреганефть», где в это время находились 82 человека.

Причиной возгорания в шахте в Коми, по предварительным данным, стало короткое замыкание при проведении буровых работ.



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