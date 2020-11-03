 

Социальное поведение у млекопитающих проявилось 75 млн лет назад

03.11.2020, 15:05, Новости дня

На основе собранного материала ученые попытались определить, как вели себя представители Filikomys primaevus или «дружелюбных мышей», которые жили в позднем меловом периоде. Их считают прародителями современных грызунов и одними из первых млекопитающих.

Как сообщает Nature Ecology & Evolution, останки животных данного вида были обнаружены на территории Северной Америки. Они появились на нашей планете более 75 миллионов лет назад.

Во время раскопок в одном и том же слое породы на площади около тридцати квадратных метров нашли останки 13 особей этих зверьков. Это явное подтверждение того, что они вели социальный образ жизни. О более ранних примерах совместного проживания млекопитающих науке пока неизвестно.



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