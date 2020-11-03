Французские ученые изучили реакцию мозга на прослушивание любимой музыки

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03.11.2020, 15:05, Новости дня

Во Франции нейробиологи провели ряд экспериментов с использованием ЭЭГ, чтобы понять, как приятная и любимая музыка воздействует на отдельные области человеческого мозга.

Исследования проводились в Бургундском университете, сотрудники которого наблюдали за реакцией 18 добровольцев. Как оказалось, почти во всех случаях люди испытывали приятную дрожь, как только начинала звучать их любимая мелодия или песня.

При этом аппаратура фиксировала повышение электрической активности в той области коры головного мозга, которая отвечает за эмоции. Кроме того, активнее начинала работать правая височная часть, управляющая в обработке звуков, которые мы слышим. Кроме того, в организме высвобождался дофамин. Это вещество, напомним, еще называют гормоном хорошего самочувствия.



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