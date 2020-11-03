Олег Духовницкий принял участие в выставке «Связь-2020»

03.11.2020, 14:53, Разное

Глава Россвязи Олег Духовницкий посетил выставку «Связь-2020». Мероприятие прошло в понедельник, 2 ноября, в «Экспоцентре», где проводилась ежегодная РНВТ.

На выставке присутствовали множество высокопоставленных лиц. Среди них был не только Олег Духовницкий, а и замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, глава ТТП РФ Сергей Катырин, депутат Госдумы Владимир Кононов, руководитель отдела радиоэлектронной промышленности российского Минпромторга Василий Шпак, гендиректор АО «Экспоцентр», Александр Горбатько, замруководителя отдела ИТ по городу Москва.

Как заявил Олег Духовницкий, Россвязь и ее подведомственные учреждения уже более десяти лет плодотворно сотрудничают с выставочным комплексом «Экспоцентр». В перспективе планируется продолжить осуществлять совместную деятельность. На проводимой выставке можно узнать достоверную и актуальную информацию о тенденциях, которые присутствуют, как отечественном, так и мировом рынках информационных технологий.