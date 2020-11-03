Водитель Jaguar XE за три миллиона рублей устроил пьяное ДТП в Вологде

03.11.2020, 14:53, Разное

В Вологде водитель автомобиля Jaguar XE стоимостью три миллиона рублей устроил пьяное ДТП. Инцидент произошел вечером 2 ноября на улице Маршала Конева.

В момент аварии за рулем дорогостоящей иномарки находится 38-летний мужчина. Он двигался со стороны Воркутинской улице в направлении улице Пригородной. Автомобилист не выдержал безопасную дистанцию, поэтому врезался в иномарку Honda CR-V, которое управляла жительница 1969 года рождения.

В результате ДТП пострадала владелица второго транспортного средства. Прибывшие на место аварии медики оказали помощь автомобилистке и назначили ей амбулаторное лечение. Установлено, что владелец Jaguar XE сел за руль, находясь под воздействием спиртных напитков.