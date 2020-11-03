В Москве в квартире на Марьинском парке нашли трупы двух мужчин

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03.11.2020, 14:53, Разное

В Москве в квартире, которая расположена по улице Марьинский парк, были найдены трупы двух мужчин. Их тела обнаружили накануне около пяти часов вечера.
Личности погибших уже установлены. Ими оказались 37-летний хозяин жилплощади, а также 29-летний москвич. О причинах их смерти пока ничего не говорится.

По факту обнаружения бездыханных тел мужчин ведется разбирательство, в рамках которого устанавливаются все обстоятельства и подробности случившегося. После проведения проверки будет принято процессуальное решение.



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