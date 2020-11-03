Леди Гага призналась в любви своему бывшему бойфренду Тейлору Кинни в присутствии нынешнего Майкла Полански

03.11.2020, 14:50, Разное

Когда-то эта пара казалась идеальной: Леди Гага и Тейлор Кинни встречались на протяжении пяти лет, были помолвлены, но так и не дошли до алтаря. О своем экс-женихе певица вспомнила вчера, выступая в поддержку кандидата в президенты США Джо Байдена в Пенсильвании – откуда родом и Кинни.

Леди Гага и Тейлор Кинни

Я была помолвлена с человеком из Ланкастера, штат Пенсильвания. Знаю, знаю, не получилось. Я его так любила, просто не получилось. Но я все еще люблю своего парня из Пенсильвании. Я люблю Джо! Так, Джо мой новый парень из Пенсильвании!

– сказала она, но через некоторое время принесла извинения своему нынешнему бойфренду Майклу Полански – выпускнику Гарварда, который сейчас работает исполнительным директором компании Parker Group.



Моему парню который сейчас здесь, – мне жаль, что пришлось сказать все это: “Пенсильвания, эй, я встречалась с вашим парнем”. Я так тебя люблю, но это правда.

Леди Гага и Майкл ПоланскиЛеди Гага и Тейлор Кинни познакомились в 2011 году на съемках клипа певицы You and I и вскоре начали встречаться. 14 февраля 2015-го, в День святого Валентина, актер сделал своей избраннице предложение, однако в июле 2016 года пара распалась. По словам Гаги, им удалось сохранить дружеские отношения:

Он был моим возлюбленным и моим другом действительно долгое время. Он очень поддерживал меня во время работы над моим новым альбомом Joanne, а я продолжаю поддерживать его в работе над сериалом “Чикаго в огне”. Ненавижу, когда я говорю как хиппи, но в каком-то смысле я и есть хиппи, как и Тейлор. Жизнь меняется, вместе мы прошли через многое и в разное время были сосредоточены на разных вещах. Честно говоря, я восхищаюсь тем, как Тейлор выражал свою любовь и поддержку все эти годы, независимо от того, какие перемены происходили со мной. Он вдохновил меня на многие песни моего нового альбома, и он продолжает поддерживать мое художественное самовыражение.

В начале этого года стало известно, что Леди Гага встречается с Майклом Полански. Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта (настоящее имя певицы) и Полански познакомились на вечеринке по случаю дня рождения Шона Паркера (сооснователя Facebook и основателя Parker Group) в его доме в Лос-Анджелесе, после чего дружеское общение переросло в роман. В апреле певица заявила, что Майкл – любовь всей ее жизни.

Леди Гага и Майкл Полански