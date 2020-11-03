В Париже задержали мужчину с мачете
03.11.2020, 14:48, Новости дня
Полиция в Париже задержала мужчину, который ходил по городу с мачете, сообщают СМИ.
Мужчину задержали в отеле в 11-м округе французской столицы. Пассажиры метро заявили в полицию о человеке, вооруженном мачете, которого видели на станции «Пер-Лашез», передает ТАСС со ссылкой на интернет-издание Actu Paris.
Напомним, ранее в Лионе неизвестный напал на священника, когда тот закрывал церковь. Злоумышленник выстрелил минимум дважды, священник получил тяжелые ранения.
Прокуратура Лиона возбудила дело о покушении на убийство. Мотивы стрелявшего пока неизвестны. Правоохранители находятся в контакте с Национальной антитеррористической прокуратурой, которая пока не подключилась к расследованию.
Французская прокуратура изучает версию личного конфликта по делу о нападении на священника греческого собора, однако следователи не исключают ни одну из версий инцидента, в том числе теракт.
Позже задержанного по делу о нападении на священника в Лионе отпустили.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет