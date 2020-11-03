 

Украинцам разрешили менять отчество

03.11.2020, 14:48, Новости дня

Верховная рада Украины приняла законопроект, разрешающий гражданам самостоятельно менять отчество с 16 лет, с 14 лет – с разрешения родителей.

Решение поддержали 259 депутатов. В пояснительной записке к законопроекту указано, что действующее законодательство Украины позволяет менять имя или фамилию, однако не предусматривает право изменять отчество, «чем нарушает требования вышеуказанных статей конституции Украины», передает РИА «Новости».

Согласно законопроекту, украинцы, достигшие 16 лет, имеют право менять фамилию, имя и отчество по своему усмотрению. Граждане Украины, достигшие 14 лет, могут это делать по разрешению родителей или попечителей. Если один из родителей выступает против изменения отчество ребенка, вопрос может решать орган опеки и попечительства или суд.

Ранее нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону «О государственной регистрации актов гражданского состояния», которыми запрещается использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах.



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