 

Трамп против Байдена: как проходят выборы президента США

03.11.2020, 14:43, Разное

Первый участок на выборах президента США по традиции открылся в поселке Диксвилл в штате Нью-Гэмпшир. В населенном пункте проживают пять человек. Все они отдали голоса за Джо Байдена.

Дональд Трамп взял реванш в другом поселке Нью-Гэмпшира – Милсфилде. Действующего президента поддержали 16 местных жителей, его оппонента – пять.

Ряд штатов по традиции голосуют за определенную партию. Вотчиной демократов являются Нью-Йорк и Калифорния. Республиканцам отдают предпочтение Техас, Алабама, Южная Каролина.

На выборах президента США действует принцип “победитель получает все”. Кандидат, заручившийся поддержкой большинства жителей штата, получает все голоса его выборщиков.

Например, Калифорнию представляют 55 выборщиков, Флориду и Нью-Йорк – по 29, Техас – 38. Для победы кандидату необходимо набрать 270 голосов выборщиков из 538. По мнению экспертов, основная борьба развернется за 197 голосов выборщиков из числа неопределившихся штатов.

Помимо президента, американцы голосуют за вице-президента. Дональд Трамп выбрал Майка Пенса, Джо Байден – Камалу Харрис. Кроме того, 3 ноября американцам предстоит выбрать 35 сенаторов и 435 членов Палаты представителей.

Из-за пандемии коронавируса почти 100 миллионов граждан проголосовали досрочно. Многие отправляли бюллетени по почте. Из-за дистанционного голосования подсчет голосов может растянуться на несколько дней.

Обстановка в обществе накаляется. Почти половина сторонников Трампа и Байдена намерены не признавать поражение своего кандидата.

Американцы готовятся к уличным протестам и вспышкам насилия. Владельцы магазинов в Вашингтоне заранее позаботились о сохранности своего имущества и заколотили витрины. На случай беспорядков правоохранители выставили у Белого дома ограждения.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.10 / Скандалы: У Алексея Ананьева нашли новые прегрешения

20.10 / Виктория Полторак в 39 лет обнажилась для мужского журнала Maxim

14.07 / Принц Кристиан Ганноверский и экс-модель Алессандра де Осма стали родителями двойни

29.06 / Заявление Института национальной памяти в связи со статьей Владимира Путина

13.08 / Мнение: Суд повторно оправдал «педофила»

21.09 / Путин демонстративно унизил Лукашенко в Сочи – политолог

05.07 / Учёные: Нехватка сна может привести к смерти

21.07 / Канье Уэст рассказал о новом разладе с Ким Кардашьян: “Она хотела запереть меня дома”

28.09 / В московском метро возобновили жесткий масочный режим

09.08 / Мнение: Под боком у России скрытно созрела серьезная военная угроза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска