Соперник Лукашенко о кризисе в Белоруссии: Следствие пофигизма

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03.11.2020, 14:23, Разное

Экс-кандидат на пост главы Белоруссии отреагировал на кадровые перестановки в системе. По его мнению, в ближайшее время наверху совсем не останется управленцев, их места займут силовики. Следующим шагом может стать введение комендантского часа и расстрел на месте.

Оппозиционера осудил руководство страны за массовые репрессии. Протестующим работникам заводов грозят увольнением, а студентам вузов – отчислением. “За годы монолога власть разучилась слушать и вообще функционировать для комфортной жизни людей”, – выразил мнение Сергей Черечень.

Белорусы во многом сами виноваты, что создалась такая ситуация в республике. Много лет они не принимали никакого участия в политической жизни страны и не пытались отстаивать свои права. Нынешняя обстановка является следствием пофигизма граждан, заявил оппозиционер.

Соперник Александра Лукашенко на выборах добавил, что “исправить все можно”, но для этого граждане должны объединиться. Сотни тысяч людей каждое воскресенье принимают участие в маршах. Миллионы же боятся выходить на улицы, хотя и разделяют позицию демонстрантов, сообщает “Еврорадио”.

Напомним, беспорядки в Белоруссии вспыхнули в августе. Оппозиционеры остались недовольны результатами выборов и настояли на повторном голосовании. В ряде городов акции протеста жестко подавляли силовики. Александр Лукашенко назвал протестующих “террористами” и пригрозил им расправой.



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